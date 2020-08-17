МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Все топливо с Комсомольского НПЗ (КНПЗ) реализуется на Дальнем Востоке, включая Хабаровский край, на экспорт оно не поставляется, при этом цены на нефтепродукты в регионе растут на фоне общей нехватки перерабатывающих мощностей и находясь под влиянием поставляемого с удаленных территорий топлива, заявила "Роснефть".

Ранее в понедельник врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв завил о дефиците бензина, так как, по его словам, Комсомольский НПЗ отпускает ограниченное количество нефтепродуктов местному населению, из-за чего цены растут. Он также отметил, что это повод для встречи с руководством "Роснефти".

"Розничные цены на бензин в регионе на АЗС "Роснефти" поддерживаются на уровне, соответствующем московским. При этом состояние рынка нефтепродуктов в Хабаровском крае и регионе в целом характеризуется дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей, который составляет примерно 50%. Недостающие объемы нефтепродуктов поставляются из других регионов, в том числе значительно удаленных – Омск, Иркутск и даже Башкирия – что оказывает соответствующее воздействие на цену", — говорится в опубликованном на сайте "Роснефти" сообщении.

"Роснефть" также отмечает, что весь объем моторного топлива, производимого на КНПЗ, реализуется в регионе без поставок на экспорт, и компания гарантированно обеспечивает топливом всех бюджетных потребителей, а ее АЗС работают в нерентабельных удаленных районах, обеспечивая поставки топлива всем потребителям. В то же время "Роснефть" поставляет на биржу крупнейшие объемы топлива для развития рыночного индикатива. Реализация нефтепродуктов осуществляется на официальной биржевой площадке СПбМТСБ на базисе франко-станция отправления НПЗ компании.

"Значительные объемы топлива на бирже приобретаются посредническими компаниями, деятельность которых в дальнейшем и определяет состояние рынка. Присутствие в ДФО таких компаний не является экономически обоснованным, поскольку в существующих на сегодня рыночных условиях они являются драйверами роста цен. При этом независимые операторы имеют возможности приобретать нефтепродукты у альтернативных поставщиков либо участвовать в торгах. Все заявки, которые подают независимые сети, удовлетворяются НК "Роснефть" в полном объеме", — отмечает компания.

"Даже в условиях действующих налоговых режимов деятельность компании и Комсомольского НПЗ будет и в дальнейшем направлена на полное обеспечение потребителей Хабаровского края качественным топливом", — заключает "Роснефть".