СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.

"За очень короткий срок в Амурской области появится новый завод-гигант с самым современным производством на основе современных информационных технологий. Запуск этого производства — это, конечно, такие мощные инвестиции в будущее, то есть в Амурской области мы создаем точку роста, даем импульс к развитию всей экономики региона. Уверен, что здесь будут созданы также тысячи высокотехнологичных рабочих мест, транспортная и социальная инфраструктура", — сказал Мишустин в ходе торжественной церемонии.

По словам председателя правления компании "Сибур холдинг" Дмитрия Конова, строительство комплекса станет ключевым проектом в инвестпрограмме компании на ближайшие пять лет, а запуск — увеличит ее возможности по производству базовых полимеров почти вдвое даже с учетом "Запсибнефтехима", который уже выходит на полную мощность.

Проект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год — 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. При этом в состав основного оборудования войдет уникальная по своим характеристикам, самая крупная в мире установка пиролиза — первого этапа переработки входящего сырья. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024-2025 годы.

Строительство комплекса будет синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского газоперерабатывающего (ГПЗ) компании "Газпром", поставки этана и СУГ с которого должны обеспечить Амурский ГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела. Вместе с запуском АГХК внесет существенный вклад в реализацию национальной программы развития несырьевого экспорта – производительность комплекса в 1,35 раза выше всего объема российского экспорта полимеров в 2019 году.

Глубокая переработка этана, который станет одним из основных видов сырья для АГХК, увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него продукции в четыре раза. По предварительной оценке, в перспективе до 2040 года реализация проекта позволит увеличить объем несырьевого экспорта на 4,6 трлн руб.

Амурский ГХК – первый в мире опыт удаленного управления нефтехимическим комплексом. В проект заложено более 150 цифровых и автоматизированных решений, возможность круглосуточного дистанционного мониторинга и управления большинством технологических блоков.