БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг /ПРАЙМ/. ООО "Амурский газохимический комплекс" (ГХК, входит в "СИБУР") получило статус второго якорного резидента территории опережающего развития (ТОР) "Свободный" в Амурской области, соответствующее соглашение "СИБУР" подписал с АО "Корпорация развития Дальнего Востока".

"Для реализации проекта Амурский ГХК, бюджет которого мы оцениваем в более 800 миллиардов рублей, нам нужно было выполнить пять важных промежуточных условий. Первое из них — синхронизация со строительством Амурского ГПЗ "Газпрома". И мы видим готовность комплекса АГПЗ на более 66%… И полный объем, достаточный для производства нефтехимической продукции на Амурском ГХК, будет обеспечен к 2024 году", — сказал председатель правления компании "Сибур холдинг" Дмитрий Конов.

"На сегодня Амурский ГХК готов к началу реализации, и я прошу согласия на погружение первой сваи в реализации этого большого проекта", — продолжил Конов.