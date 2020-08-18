БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Проект строительства плавучей СПГ-электростанции стоимостью 38 миллиардов рублей для энергоснабжения одного из самых крупных медно-золотых месторождений — Баимского горно-обогатительного комбината (ГОКа) на Чукотке — концептуально одобрен правительством РФ, строительство осуществит "Новатэк" за счет собственных средств, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

На прошлой неделе глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов заявил, что принято решение о том, что электричество на Баимский ГОК будет поставлять плавучая СПГ-станция.

"Михаил Владимирович (Мишустин — ред.), вы концептуально одобрили внешнее электроснабжение Баимского ГОКа, включающее в себя сооружение ТЭС в морском терминале Чукотского автономного округа на базе плавучей СПГ-электростанции, а также двух одноцепных линий электропередачи 220 кВ. При этом затраты на СПГ-электростанцию составят примерно 38 миллиардов рублей и будут профинансированы за счет собственных средств компании "Новатэк", — сказал Сорокин на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в рамках его поездки на Дальний Восток.

Затраты на строительство двух одноцепных линий электропередачи 220 кВ оцениваются в размере 26,2 миллиарда рублей. Они будут профинансированы из бюджета РФ. "Деньги в бюджете на это предусмотрены, с Минфином данная позиция согласована", — отметил Сорокин. Еще порядка 18 миллиардов рублей будет необходимо для проведения дноуглубительных работ, берегоукрепления и портовой инфраструктуры. Источник финансирования этих работ еще не определен. Вопрос прорабатывается совместно с Минвостокразвития, Минтрансом и госкорпорацией "Росатом".

Тариф на электроэнергию для Баимского ГОК будет зафиксирован на уровне 6,34 рубля за киловатт и "будет сохраняться на протяжении развития проекта", добавил замминистра.

В мае министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщало, что Минвостокразвития, Минэнерго, "Русгидро" и "Новатэк" выбрали два варианта энергоснабжения. Первый — обеспечение из Магаданской энергосистемы с выводом из консервации оборудования на Аркагалинской ГРЭС. Второй — сооружение новой ТЭС в порту на мысе Наглейнын мощностью 356 мегаватт на базе плавучей СПГ-электростанции. Как отмечал Козлов, по предварительной оценке, менее затратен по капитальным вложениям и по тарифным последствиям второй вариант.

Освоение месторождений Баимской рудной зоны предполагает строительство ГОК и всей необходимой инфраструктуры. Медный проект приобрела казахстанская компания KAZ Minerals. Старт проекту строительства Баимского ГОКа дал президент России Владимир Путин в сентябре 2018 года. Ранее сообщалось, что начало работы комбината намечено на 2022 год. Власти заявляли, что запуск на полную мощность проекта Баимской рудной зоны позволит увеличить добычу меди в РФ на 15-20%, валовый региональный продукт Чукотки вырастет в два с половиной раза, будет создано почти 5 тысяч новых рабочих мест.