МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года в размере 9,94 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщает компания.

"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина: выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев 2020 года: по привилегированным акциям в размере 994% к номинальной стоимости акции; по обыкновенным акциям в размере 994% к номинальной стоимости акции", — говорится в сообщении. Номинальная стоимость акции компании составляет 1 рубль.

Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 12 октября.

При этом внеочередное собрание акционеров компании предложено провести 30 сентября в заочной форме.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов — "Танеко".