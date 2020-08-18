МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Средняя зарплата сотрудников "Роснефти" примерно в два раза превышает среднюю по России, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы активно способствуем развитию кадрового, технологического потенциала, о чем Вы сказали только что. В компании работает более 350 тысяч сотрудников, высококвалифицированных специалистов, средняя зарплата которых примерно в два раза превышает среднюю зарплату в стране", — сказал Сечин.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в РФ в мае 2020 года составила 50,7 тысячи рублей, увеличившись на 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.