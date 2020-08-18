МИНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Мозырский НПЗ в Белоруссии работает в штатном режиме на оптимальной загрузке, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"Официально заявляем, что завод работает в штатном режиме на оптимальной загрузке", — отмечается в сообщении пресс-службы предприятия в Facebook.

Таким образом, там опровергли информацию Telegram-каналов о начатой на Мозырском НПЗ в полдень вторника забастовке с остановкой технологического процесса. Работники ряда предприятий нефтехимии в Белоруссии создают свои стачкомы

Мозырский НПЗ является одним из двух нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.