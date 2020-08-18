МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает роста цен на газ в четвертом квартале 2020 года — первом квартале 2021 года, форвардные контракты уже указывают на 160 долларов за 1 тысячу кубометром в январе, сообщила компания.

Как сообщила компания, ценообразование на газовом рынке носит ярко выраженный сезонный характер, при котором обычно рост цен наблюдается в осенне-зимний период во время отопительного сезона и потребления создаваемых в летний период запасов. В текущем году традиционные сезонные колебания сопровождались резким сокращением спроса в связи с ограничениями, обусловленными пандемией, отмечается в сообщении "Газпрома".

"Это дает нам основания ожидать роста цен на газ в четвертом квартале 2020 года – первом квартале 2021 года. К примеру, январские форвардные контракты на газ показывают уровень около 160 долларов за тысячу кубометров, в то время как текущая цена спот составляет около 90 долларов за тысячу кубометров", — говорится в сообщении компании, представленном в рамках онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции" "Диалог с компанией "Газпром".

При этом на цены значительное влияние будут оказывать погодный фактор и уровень запасов в ПХГ, отмечает "Газпром".