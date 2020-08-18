МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Газпром" сохраняет позитивный взгляд на стоимость своих акций, отмечая их недооцененность рынком и потенциал роста, сообщила компания.

"На стоимость акций оказывает влияние значительное количество факторов. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Газпрома", отмечая их недооцененность рынком и потенциал роста как за счет улучшения конъюнктуры нефтегазового рынка, так и внутренних факторов, таких как выплата дивидендов, запуск ключевых проектов, программа оптимизации операционных и капитальных затрат и сопутствующий этому рост свободного денежного потока", — говорится в сообщении компании, представленном в рамках онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции" "Диалог с компанией "Газпром".

"Газпром" на текущий момент не планирует изменять частоту дивидендов, считает оптимальным выплачивать их раз в год.

"На текущий момент планов по изменению частоты выплаты дивидендов акционерам нет, нам кажется оптимальным текущий формат выплат один раз в год", — говорится в сообщении компании, представленном в рамках онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции" "Диалог с компанией "Газпром".

На данный момент компания также не планирует программу buy back, а сосредоточен на продолжении реализации своей новой дивидендной политики.

"На данный момент таких планов нет, мы продолжаем реализацию нашей дивидендной политики", — говорится в сообщении компании, представленном в ответ на вопрос, в рамках онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции" "Диалог с компанией "Газпром", о возможности программы buy back.