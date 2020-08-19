МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания (территориальное деление в Германии) Мануэла Швезиг в беседе WirtschaftsWoche сообщила, что если Берлин не предпримет ответных шагов на новые санкции США по отношению к российскому проекту "Северный поток 2", то страну ждут непредсказуемые последствия.

"Если мы допустим подобное вмешательство, то однажды может оказаться, что это были еще цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? Это совершенно недопустимо", — считает политик.

По ее мнению, газ, который будет поступать в Германию по "Северному потоку 2", незаменим для перехода страны к возобновляемым источникам энергии. Ранее в Германии было принято решение отказаться от угольной промышленности и атомной энергетики.

"Я дала понять, что Мекленбург — Передняя Померания не откажется от проекта. Теперь нам нужен четкий сигнал, что Германия и Европа не позволят шантажировать себя в этом вопросе", — подытожила в беседе с изданием Швезиг.