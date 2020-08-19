МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Арестованный в Осло за шпионаж гражданин Норвегии является сотрудником ведущей компании по обеспечению качества и управлению рисками DNV GL, которая ведет сертификацию подводных трубопроводов, в том числе в рамках проекта "Северный поток", сообщает отраслевое издание Upstream со ссылкой на комментарий компании.

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

В поступившем в распоряжение Upstream комментарии заявления DNV GL подтверждается, что мужчина является ее сотрудником.

"Он не имел доступа к секретным сведениям, а потому не вел работу над проектами в сфере обороны, а также для нужд Норвежских вооруженных сил или правительственных структур, где доступ к тайне является обязательным условием", — сообщается в комментарии.

В свою очередь норвежская газета Dagbladet пишет, что "россиянин, с которым встречался арестованный, обладает дипломатическим иммунитетом, что означает, что он не может быть привлечен к ответственности на территории королевства". "Таким образом, российский гражданин не был арестован, когда в субботу в ситуацию вмешалась полиция", — указывает издание.