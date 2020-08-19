МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Австралийская нефтяная компания Woodside воспользовалось преимущественным правом покупки 40-процентной доли в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Сенегала из-за санкций США в отношении "Лукойла", который претендовал на участие в СП, говорится в издании Africa oil and power.

В понедельник из сообщения британской Cairn Energy PLC следовало, что "Лукойл" не сможет принять участие в СП из-за приоритетного права у оператора проекта Woodside по выкупу долей. Таким образом, Woodside, у которого в проекте уже 35%, увеличит свое участие, выкупив долю в 40% у компании Cairn Energy PLC. В проекте также участвуют компания FAR (15%) и госкомпания Petrosen (10%).

"Лукойл", крупнейшая в России частная нефтяная компания, находится в списке санкций США, в который включены сделки по глубоководным проектам. Как пишет издание Africa oil and power со ссылкой на главного исполнительного директора Woodside Питера Коулмана, приобретение позволит устранить "потенциальную угрозу санкций США относительно разработки месторождения Sangomar". По его словам, компания надеется завершить сделку с Cairn и продолжить работу со всеми акционерами, включая новых потенциальных партнеров.

Новые партнеры должны войти в проект в течение следующих 12 месяцев, поскольку Woodside рассматривает возможность снижения своей доли в Sangomar в течение этого периода. Одновременно с этим, партнер по совместному предприятию FAR ищет покупателя на свой пакет акций, так как компания не успела привлечь средства для финансирования своей доли в проекте.

Издание отмечает, что RSSD вместе с газовым проектом Grand Tortue Ahmeyim является одним из двух крупных в Сенегале, добыча углеводородов в котором должна начаться в 2023 году. Хотя пандемия COVID-19 и задержала начало производства на несколько месяцев, оба проекта идут полным ходом и должны принести Сенегалу значительный доход в долгосрочной перспективе, также сообщает Africa oil and power.

По оценкам "Лукойла", извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar составляют около 500 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи нефти пять миллионов тонн в год. Суммарная площадь блоков, входящих в проект, составляет 2212 квадратных километров. Блоки расположены на глубоководном шельфе Сенегала в 80 километрах от берега. В пределах блоков открыто два месторождения: Sangomar и FAN.