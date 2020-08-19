МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Газпром" сохраняет планы достроить газопровод "Северный поток 2" и ведет необходимую для этого работу, но ограничен в раскрытии информации о проекте, сообщила компания.

"Мы сохраняем свои планы по достройке газопровода "Северный поток 2" и ведем для этого необходимую работу. К сожалению, мы ограничены в том объеме информации, который может представить публично на данном этапе, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление", — говорится в сообщении компании, представленном в ответ на вопрос, в рамках онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции" "Диалог с компанией "Газпром", о сроках строительства газопровода.