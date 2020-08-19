ВАРШАВА, 19 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил после завершения чрезвычайного саммита ЕС, что Евросоюз мог бы помочь Белоруссии отойти от энергетической зависимости от России.

"В большой степени экономика Белоруссии опирается на покупку сырья у России по ценам, можно сказать, льготным. По крайней мере, так было до недавнего времени. И постепенное изменение этой модели экономики в значительной степени привело к экономическому ослаблению Белоруссии", – сказал Моравецкий.

"Это значительные потери для Белоруссии, но одновременно и возможность проведения акции помощи со стороны Европейского союза, которая для ЕС в целом не означает очень серьезных расходов, а одновременно могла бы быть очень важным фактором стабилизации для Белоруссии". – продолжил он.

По мнению Моравецкого, ЕС мог бы "выработать соответствующие механизмы, с помощью которых зависимость Белоруссии от России будет меньшей". "Это в интересах Белоруссии, это в интересах Польши и Европейского союза", — заключил он.