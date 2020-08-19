МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Счетная палата РФ оценила ход газификации российских регионов и выявила значительное отставание от планов, аудиторы видят новые риски из-за сокращения финансирования, заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Среди известных наших результатов в первом полугодии, например, оценка результатов газификации страны. Это была плановая проверка, мы проверяли "Газпром межрегионгаз". Должен сказать, что сейчас идет сильное отставание от ранее намеченных планов", — сказал Кудрин. По его словам, за последние три года план газификации выполнен только на 15%.

Отвечая на вопрос Путина о причинах такого отставания, глава Счетной палата отметил существенное сокращение финансирования мероприятий программы по сравнению с планом. "Мероприятия по подаче газа сейчас убыточны в силу того, что себестоимость зачастую выше, чем тариф. И этот недостаток обычно погашается "Газпромом" за счет экспортной выручки, и сейчас она тоже, конечно, снижается. Поэтому это создает новые риски по срокам исполнения", — объяснил Кудрин.

Нарушения, по его словам, также связаны с несинхронизированностью работы компании и регионов. "Планы не совмещены. И зачастую там, где уже проложены межпоселковый и магистральный (газопроводы – ред.), не готовы, допустим, районные и муниципальные сети. Здесь нужно серьезно синхронизировать. И в результате проверки совместно с Минэнерго и компанией мы договорились о том порядке, о тех шагах, которые сейчас будут предприняты, для того чтобы осуществить такого рода мероприятия", — сказал Кудрин.

Он также отметил значительный объем задолженности потребителей за газ. "Накопившаяся задолженность по потреблению газа у потребителей — 331 миллиард (рублей – ред.) перед этой компанией. Есть отпуск бездоговорного газа, в основном в республике Северного Кавказа. Все решения, ранее принятые на этот счет, до сих пор не исполнены. Есть разные причины, мы тоже с ними разбираемся", — сказал глава контрольного ведомства.