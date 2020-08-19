МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" и ООО "Мособлгазпоставка" заключили долгосрочный контракт на поставку газа, начиная с 2021 года будет поставлено 13,4 миллиарда кубометров, сообщает "Роснефть" по итогам встречи главы этой компании Игоря Сечина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Документ предусматривает увеличение ежегодных поставок газа в три раза в течение ближайших шести лет. Всего с 2021 года будет поставлено 13,4 миллиарда кубометров газа", — отмечет компания.

"Роснефть" — один из крупных поставщиков природного газа в Московской области, а с учетом нового контракта её доля на газовом рынке Подмосковья увеличится до 11%, поясняет компания. Топливо будет поставляться с крупнейших газовых проектов "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе, уточняется в сообщении.

В ходе встречи глава "Роснефти" также отметил, что одно из перспективных направлений сотрудничества — расширение топливозаправочной и сервисной инфраструктуры с учетом динамичного развития ЦКАД. Также прорабатываются вопросы строительства современных автозаправочных комплексов на восьми крупнейших федеральных трассах и автодорогах, проходящих по Подмосковью, в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Московской области, говорится в релизе.

Также в начале следующего года "Роснефть" планирует приступить к строительству четырёх газозаправочных станций в области. Реализация проекта будет способствовать снижению автомобильных выбросов, что актуально для экологической обстановки в московской агломерации, подчеркивает "Роснефть".

В Подмосковье "Роснефть" управляет 160 АЗС и четырьмя нефтебазами.