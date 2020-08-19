МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Глава Иранской горно-инженерной организации Таги Набеи пригласил российские компании к участию в модернизации иранских угольных шахт, сообщается на сайте Минпромторга РФ.

Торгпред России в Иране Рустам Жиганшин и представитель Российского экспортного центра (РЭЦа) в Тегеране Павел Буханов приняли участие в рабочей встрече с Набеи 18 августа.

"Набеи подтвердил заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Россией в сфере обмена современными технологиями, поставок высокотехнологичного оборудования для разработки и добычи полезных ископаемых. К тому же он пригласил российские предприятия к участию в модернизации действующих и временно законсервированных угольных шахт Ирана", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе встречи состоялась торжественная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между РЭЦем и иранской организацией.

Иранская горно-инженерная организация объединяет более 2 тысяч малых, средних и крупных шахт и призвана содействовать взаимодействию министерства промышленности, рудников и торговли страны с неправительственными профессиональными инженерными организациями, работающими в горнодобывающем секторе. Помимо этого, у организации есть региональные офисы во всех провинциях страны, и она уполномочена на выдачу лицензий на осуществление производственной деятельности в горном деле.