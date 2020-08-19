ТЕГЕРАН, 19 авг /ПРАЙМ/. Рынок нефти еще окончательно не восстановлен, но принятые ОПЕК меры оказались действенными, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Рынок пока не оправился, однако принятые ОПЕК меры, на мой взгляд, оказались эффективными", — сказал министр в интервью IRIB TV2, указав, что за счет них стоимость нефти марки Brent удалось поднять до порядка 45 долларов за баррель после падения.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.