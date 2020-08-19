МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Иранская Petropars начала бурение скважин в рамках проекта "Южный парс 11" (часть нефтегазового месторождения Южный Парс), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на интервью министра нефти Ирана местному телеканалу (Channel 2) Бижана Зангане.

"Иранская Petropars начала бурение скважин на газовом месторождении "Южный Парс 11", — говорится в сообщении. Агентство также уточняет, что, на данный момент, общая добыча газа на Южном Парсе достигает 700 миллионов кубометров в сутки.

В августе 2018 года французская нефтяная компания Total уведомила иранские власти о своем выходе из газового проекта "Южный Парс 11" после того как не смогла получить специальное разрешение от Вашингтона на продолжение работы в Иране, который находится под санкциями США.

В октябре 2019 года аналогичное решение приняла китайская нефтегазовая компания CNPC. С тех пор иранская компания Petropars в одиночку занимается разработкой "Южного Парса 11".

Южный Парс — одно из крупнейших в мире месторождений природного газа.