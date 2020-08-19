МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Обязательства ОПЕК+ добровольные, но все понимают, что командно работать можно только при соблюдении всеми странами взятых на себя обязательств, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания министерского комитета альянса в среду.

"У нас уже большой опыт взаимодействия внутри ОПЕК+. Как вы помните, еще с 2016 года мы начали это взаимодействие. И, конечно, сегодня это добровольные абсолютно обязательства, но при этом все подходят с большим уровнем ответственности и понимают, что командно работать можно только в том случае, достигать результата, если все действуют в соответствии с взятыми на себя обязательствами", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поэтому, конечно, те страны, которые незначительно недовыполняют, а уровень (выполнения сделки — ред.) достаточно высокий, как мы сегодня видим, они готовы также брать на себя обязательства с тем, чтобы выйти на 100-процентный уровень, и с тем, чтобы частично компенсировать те объемы, которые были недовыполнены в предыдущий период", — добавил он.