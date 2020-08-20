ВАШИНГТОН, 19 авг /ПРАЙМ/. США ожидают крупных соглашений с Ираком по энергетике, о них может быть объявлено уже в четверг, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, контракты приурочены к визиту в Вашингтон премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, который пройдет в четверг.

Ранее глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил, что в четверг может быть подписан меморандум между компанией Chevron и властями Ирака о проекте добычи энергоресурсов в районе иракского города Эн-Насирия.