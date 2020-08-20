КАИР, 19 авг /ПРАЙМ/. Ливия вслед за возобновлением работы нефтяных объектов поставит за рубеж лишь нефть, накопленную в портовых терминалах, сырье, добытое на месторождении, экспортироваться не будет, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.

Глава Гвардии защиты нефтяных объектов генерал Нажи аль-Маграби объявил в ночь на среду о возобновлении работы нефтяных терминалов и месторождений после их многомесячного закрытия. По его словам, разблокировка работы нефтяных объектов производится по распоряжению командующего ЛНА Халифы Хафтара "для облегчения страданий ливийских граждан".

"Открытие нефтяных объектов, означает экспорт только того, что находится в резервуарах, добытую на месторождениях нефть экспортировать не будут", — заявил аль-Мисмари в ходе своей еженедельной пресс-конференции.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией.

Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщила 10 июня о повторной блокировке крупнейшего в стране месторождения Шарара спустя несколько часов после возобновления его работы. По данным NOC, потери бюджета в результате остановки добычи нефти в Ливии превышают 6 миллиардов долларов.

В Ливии продолжается противостояние между ПНС Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.