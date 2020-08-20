ВАШИНГТОН, 20 авг /ПРАЙМ/. США и Ирак подписали энергетические контракты на 8 миллиардов долларов, сообщило министерство энергетики США.

В частности, Chevron и министерство нефти Ирака определили рамки эксклюзивной разведки, разработки и производства нефти в провинции Ди-Кар. Также американская Honeywell и министерство нефти Ирака договорились о разработке газа на месторождении эр-Ратави.

General Electric подписала три соглашения с профильным министерством Ирака по электрификации. Также американская Stellar Energy подписала контракт на 30 энергетических турбин. Компания Baker Hughes договорилась о продолжении газотранспортных проектов и разработке нефтяных полей.