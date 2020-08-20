МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Российская атомная отрасль в четверг отмечает 75 лет со дня своего основания, когда 20 августа 1945 года советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности. Отрасль встречает юбилей с передовыми результатами по всем направлениям своей работы.

Атомная отрасль имеет исключительное значение для России. Это надежная основа обороноспособности и национальной безопасности страны, одна из ключевых, стратегических отраслей российской экономики. Труд и талант множества ученых, конструкторов, инженеров, строителей, управленцев, сотен тысяч простых работников обеспечили защиту страны ядерным щитом, стали залогом глобального лидерства сначала Советского Союза, а затем России в технологиях мирного использования атомной энергии.

История атомной отрасли и ее настоящее – это громадный перечень научных и технических достижений, сделавших ее, без преувеличения, ведущей высокотехнологичной отраслью своей страны. Сейчас российские атомщики выполняют новые проекты, направленные на превращение госкорпорации "Росатом" в одного из мировых инновационных лидеров, способствуя тем самым усилению влияния России в мире.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Работы по освоению энергии атомного ядра велись в СССР еще до Великой Отечественной войны. Советские ученые добились тогда значительных достижений в этой области. Так, в 1939 году Юлий Харитон и Яков Зельдович впервые определили условия, при которых происходит цепная реакция деления атомных ядер урана. А в 1940 году Георгий Флеров и Константин Петржак открыли самопроизвольный распад ядер атомов урана.

Война прервала исследования советских физиков-атомщиков. Все силы ученых были направлены на помощь фронту. Но вскоре руководству страны благодаря данным разведки стало известно, что в США и Англии начаты работы по использованию атомной энергии в военных целях.

Двадцать восьмого сентября 1942 года председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". В нем предусматривалось возобновление в Советском Союзе работ по исследованию и использованию атомной энергии.

В феврале 1943 года вышло постановление ГКО об организации работ по использованию атомной энергии в военных целях. Научным руководителем советского атомного проекта был назначен один из основоположников физики атомного ядра в СССР, профессор Ленинградского физико-технического института Игорь Курчатов.

В апреле того же года было подписано распоряжение по Академии наук СССР о создании под руководством Курчатова Лаборатории №2 АН СССР (ныне — Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). С 1943 по 1945 год Лабораторией №2 с привлечением ряда научных институтов и предприятий страны были проведены исследования по разделению изотопов урана, разработаны технологии получения металлического урана, тяжелой воды и многое другое.

И все же, несмотря на выполнявшиеся работы, темпы продвижения к главной цели — созданию отечественной атомной бомбы — были недостаточными. Ситуация резко изменилась летом 1945 года. Шестнадцатого июля США испытали свой первый атомный заряд, а 6 и 9 августа подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. Для ускорения работ по созданию советского атомного оружия требовалось принимать чрезвычайные меры мобилизационного характера.

Двадцатого августа Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны СССР о создании Специального комитета при ГКО. Новый орган был наделен полномочиями по привлечению любых ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР, к работам по атомному проекту. Главой Спецкомитета был назначен заместитель председателя ГКО и Совета народных комиссаров (СНК) СССР, нарком внутренних дел Лаврентий Берия.

Тем же постановлением предусматривалось создание "штаба" советской атомной промышленности — Первого главного управления при СНК. Первым руководителем ПГУ стал народный комиссар боеприпасов Борис Ванников. Впоследствии ПГУ было преобразовано в министерство среднего машиностроения СССР — прославленный Минсредмаш. В российской истории его преемником был Минатом РФ. Сейчас всеми ядерными активами страны управляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", созданная в 2007 году на базе одноименного федерального агентства.

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ

С организацией Спецкомитета и ПГУ начался решающий этап создания советского атомного оружия. В 1946 году в 75 километрах от Арзамаса в поселке Сарово (впоследствии город Арзамас-16, ныне город Саров) на правах филиала Лаборатории №2 было создано конструкторское бюро №11 (КБ-11, сейчас — Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики). Основной задачей КБ-11 стало создание заряда для атомной бомбы.

Двадцать пятого декабря 1946 года в Лаборатории №2 в Москве был пущен первый в Евразии исследовательский уран-графитовый реактор Ф-1. Создание и пуск этого реактора позволили определить оптимальную конструкцию будущего первого промышленного реактора для наработки плутония.

Первый промышленный реактор построили на Южном Урале и пустили в 1948 году на комбинате №817 в городе Челябинск-40 (ныне это "Производственное объединение "Маяк", город Озерск). В состав комбината также входили радиохимический завод для выделения плутония из облученного в реакторе урана и металлургический завод для получения изделий из металлического плутония.

Американские аналитики в то время прогнозировали, что Советский Союз в послевоенных условиях сможет создать свою атомную бомбу, вероятнее всего, лишь в 1954 году. Но они ошиблись. Двадцать девятого августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был успешно испытан первый советский заряд для атомной бомбы РДС-1 мощностью около 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Тем самым была ликвидирована монополия США на обладание атомным оружием и предотвращена возможность одностороннего военного конфликта с его безнаказанным применением.

Отечественные атомщики путем колоссального напряжения сил и ресурсов в сжатые сроки совершили, без преувеличения, великий подвиг. Имена выдающихся ученых и конструкторов Игоря Курчатова, Юлия Харитона, Кирилла Щелкина, Якова Зельдовича, Андрея Бочвара, Анатолия Александрова, Исаака Кикоина, Николая Доллежаля, Николая Духова, строителей Александра Комаровского, Василия Сапрыкина, Михаила Царевского, руководителей отрасли и ее предприятий Бориса Ванникова, Авраамия Завенягина, Вячеслава Малышева, Михаила Первухина, Ефима Славского, Павла Зернова, Бориса Музрукова, навсегда вписаны золотыми буквами в историю России.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

По мнению ветеранов-атомщиков и историков атомной отрасли, успех атомному проекту СССР обеспечили, в частности, четкая постановка руководством страны главных задач и проблем, требующих безотлагательного решения, концентрация интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов.

К работам привлекались самые талантливые кадры, было обеспечено единство административного и научного руководства работами. Кроме того, удалось достичь непрерывности цикла "исследование-разработка-производство". Создававшиеся совершенно новые лабораторные технологии обращения с ядерными материалами, прежде всего с ураном и плутонием, в кратчайшие сроки переносились на уровень отдельных предприятий.

Как правило, каждый новый этап атомного проекта начинали, не дожидаясь окончания предыдущего — это экономило время и вместе с тем свидетельствовало об уверенности руководителей отрасли в конечном успехе. По мнению экспертов, атомный проект СССР стал первым в мире примером организации государством отдельной высокотехнологичной промышленной отрасли программно-целевым способом.

Значительную роль сыграли и данные советской разведки. С их помощью отечественные атомщики сверялись с зарубежным опытом в отношении тех идей и разработок, которые вели сами, и достигали наилучших результатов. При этом сокращались сроки освоения новых идей и технологий, избегалась ненужная трата средств. Хотя конструкция первого советского атомного заряда и копировала американскую схему, разработки, которые в дальнейшем легли в основу ядерного арсенала СССР, были целиком и полностью созданы отечественными учеными.

И, конечно же, все базировалось на высочайшей ответственности, энтузиазме и патриотизме людей, полностью отдававших себя делу, понимавших, что речь идет о защите своей родины, только что пережившей страшную войну, от еще большей угрозы.

В дальнейшем советский ядерный оружейный комплекс активно развивался, создавались заряды нового поколения — как для оснащения ракет различного типа, так и для самолетов и подводных лодок. В 1957 году на воду спустили первую советскую атомную подводную лодку К-3 ("Ленинский комсомол").

В 1953 году была успешно испытана первая советская водородная бомба РДС-6с. А в 1955 году — двухступенчатая водородная бомба мегатонного класса РДС-37, действовавшая на новом принципе так называемого радиационного обжатия. Развитием этого направления стал термоядерный заряд под индексом "49", успешно испытанный в 1958 году. Тем самым были заложены основы современного отечественного стратегического ядерного оружия. А в 1961 году состоялось испытание "Царь-бомбы" — самого в мощного в истории термоядерного заряда мощностью более 50 мегатонн, и которое показало бессмысленность наращивания ядерного арсенала США.

Сейчас ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Давно стало доброй традицией ежегодное стопроцентное выполнение Росатомом государственного оборонного заказа. При участии атомной отрасли в последние годы создано вооружение нового поколения, способное надежно обеспечить безопасность России и стратегический баланс в мире на десятилетия вперед.

МИРНЫЙ АТОМ

СССР еще до своего первого ядерного испытания стал активно развивать направление, связанное с мирным применением атомной энергии. В 1948 году по предложению Игоря Курчатова в стране начались первые работы по практическому использованию энергии атома для получения электроэнергии. Главным их итогом стал пуск первой в мире атомной электростанции близ станции Обнинское (сейчас — Обнинск, Калужская область). Станция дала свой первый ток 26 июня 1954 года. Она была оснащена уран-графитовым канальным реактором с водяным теплоносителем мощностью всего 5 мегаватт.

Опыт эксплуатации первой станции полностью подтвердил инженерно-технические решения, предложенные специалистами атомной отрасли, что позволило приступить к реализации широкомасштабной программы по строительству в СССР новых атомных станций.

В 1964 году был включен в сеть энергоблок № 1 Белоярской АЭС с реактором на тепловых нейтронах АМБ-100. Это стало началом большой промышленной атомной энергетики в СССР и ряде стран Восточной и Центральной Европы.

Знаменательное событие произошло в 1973 году, когда на восточном побережье Каспийского моря в городе Шевченко (ныне Актау, Казахстан) был пущен первый в мире атомный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 с натриевым жидкометаллическим теплоносителем. Он проработал до 1998 года. Также в 1973 году на Ленинградской АЭС начал работу первый блок с уран-графитовым энергетическим реактором РБМК-1000.

1980 год ознаменовался пуском на Белоярской АЭС промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-600, закрепившим мировое лидерство СССР в технологии "быстрых" реакторов, которые открывают возможность создания замкнутого ядерного топливного цикла. В том же году на Нововоронежской АЭС был пущен и первый реактор ВВЭР-1000.

Особой гордостью отрасли стал единственный в мире атомный ледокольный флот. В 1959 году вошел в эксплуатацию первый атомный ледокол "Ленин". В 1977 году атомный ледокол "Арктика" стал первым в истории мореплавания надводным судном, покорившим Северный полюс.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ

В 1992 году министерство атомной энергии и промышленности СССР (преемник Минсредмаша) было преобразовано в министерство Российской Федерации по атомной энергии. Ему отошло около 80% предприятий бывшего Минсредмаша и все АЭС на территории России. Начался процесс восстановления, в результате которого отрасль сумела в значительной степени сохранить накопленный потенциал и человеческие ресурсы. В марте 2004 года вместо Минатома было образовано федеральное агентство по атомной энергии "Росатом".

Но возможность успешного развития атомной отрасли в новых условиях оказалась неотделима от расширения ее присутствия на мировых атомных рынках, причем не только в сфере строительства АЭС, но и в других областях применения мирных ядерных технологий. Для решения новых масштабных задач была нужна новая отраслевая структура.

В декабре 2007 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина была образована госкорпорация "Росатом". Этот шаг был призван создать новые условия для развития российской атомной энергетики, усилить имеющиеся у России конкурентные преимущества в этой области. В результате преобразований произошло то, что специалисты как в РФ, так и за рубежом называют не иначе как ренессансом российской атомной отрасли и экспансией Росатома на мировых рынках.

Была развернута программа строительства новых атомных мощностей. В 2016 году состоялся пуск на Нововоронежской АЭС первого в мире инновационного атомного энергоблока ВВЭР-1200 поколения 3+ с улучшенными технико-экономических показателями и уникальным сочетанием активных и пассивных систем безопасности. Примечательно, что этот блок построен по проекту АЭС-2006 — первому российскому проекту атомного энергоблока в XXI веке. А энергоблоки с реактором ВВЭР-1200 стали сейчас основным экспортным продуктом Росатома.

Сейчас Росатом — мировой лидер по числу атомных энергоблоков, одновременно сооружаемых за рубежом. В настоящее время в портфеле Росатома — гарантированные заказы на 36 атомных энергоблоков в 12 странах. В качестве основных преимуществ российской госкорпорации специалисты называют ее высокую степень интегрированности, поддержку со стороны государства и комплексное предложение зарубежным партнерам.

Росатом — единственная компания в мире, способная предоставить весь спектр услуг в области атомной энергетики. Речь идет не только о строительстве АЭС в соответствии с самыми современными требованиями безопасности, снабжении их ядерным топливом и выводе из эксплуатации, но и о подготовке национальных кадров, развитии научно-исследовательских работ, технологий ядерной медицины, содействии в создании необходимой нормативно-правовой базы. По существу, Росатом готов "с нуля" создавать атомные отрасли в отдельных странах, помогая своим партнерам совершить технологический рывок.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Росатом осваивает технологии, необходимые решения стратегической задачи по созданию в России так называемого замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами как на тепловых, так и на быстрых нейтронах. В таком цикле будет создан "круговорот" ядерного топлива. В результате за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, многократно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.

Россия подтвердила свое мировое первенство по части строительства реакторов на быстрых нейтронах в 2014 году, когда на Белоярской АЭС был пущен энергоблок №4 с реактором БН-800. На нем будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла. БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200, разрабатываемого в рамках реализуемого Росатомом стратегического отраслевого проекта "Прорыв". Решение о строительстве в России блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.

Реактор БН-800 необходим для практической демонстрации работы промышленного смешанного уран-плутониевого МОКС-топлива, с помощью которого можно замкнуть ядерный топливный цикл. Промышленное производство МОКС-топлива для БН-800 было построено на предприятии Росатома "Горно-химический комбинат" (ГХК) в Красноярском крае.

Там же, на ГХК, сейчас внедряются методики экологически чистой переработки отработавшего ядерного топлива АЭС, не создающих рисков для окружающей среды, и которые также будут востребованы при замыкании ядерного топливного цикла.

На отработку технологий замыкания ядерного топливного цикла направлено и создание опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на площадке предприятия Росатома "Сибирский химический комбинат" в Северске Томской области также в рамках проекта "Прорыв". Ключевым объектом ОДЭК станет энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем. Помимо энергоблока, ОДЭК включит в себя комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также комплекс по переработке отработавшего топлива.

В последние годы специалисты Росатома продвинулись вперед и в создании российского так называемого толерантного ядерного топлива для АЭС, применение которого, как считается, поможет предотвращать тяжелые аварии на атомных станциях, вызванные потерей теплоносителя, когда реактор остается без охлаждения. Сейчас Росатом проводит реакторные испытания первой опытной партии толерантного топлива.

ПЕРЕДОВАЯ НАУКА

Атомный проект оказал огромное влияние на темпы научного развития Советского Союза, способствовал ускорению развития самых разных областей — материаловедения, вычислительной математики и ЭВМ, физики высоких давлений и температур, физики элементарных частиц и ускорителей.

Собственный громадный научно-технический потенциал — одна из самых главных особенностей атомной отрасли. В России не было и нет ни одного другого промышленного направления, в котором работало хотя бы приблизительно такое же количество ученых, как в атомной сфере. Ученые Росатома получают фундаментальные результаты мирового уровня, а также выполняют практические разработки.

Атомная отрасль всегда была лабораторией новых знаний и технологий, которыми щедро делилась с другими отраслями. Помимо традиционных сегментов рынка ядерных технологий и услуг сегодня Росатом активно развивает свою деятельность по целому ряду направлений, таких как ядерная медицина, аддитивные технологии, цифровые продукты, накопители энергии.

Росатом совершенствует свою исследовательскую базу, которой смогут пользоваться и его зарубежные партнеры. В Научно-исследовательском институте атомных реакторов в Димитровграде будет построен крупнейший в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР. На базе нового реактора планируется создать Международный центр исследований, где, в частности, будут изучаться новые виды ядерного топлива, конструкционные материалы и теплоносители. Также реактор будет использоваться в производстве радиоизотопов для медицинских целей и терапии тяжелых заболеваний.

Яркий пример успешного сотрудничества ученых Росатома с зарубежными коллегами — реализуемый проект создания международного термоядерного реактора ИТЭР во Франции, сборка которого началась в конце июля нынешнего года. Предприятия Росатома создают для ИТЭР ключевые компоненты реакторного комплекса и другое высокотехнологичное оборудование.

В 2009 году Росатом начал интенсивные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию компактных суперкомпьютеров терафлопсного класса. А сейчас атомная отрасль подключена и к созданию отечественного 100-кубитного квантового компьютера.

Президент Владимир Путин в апреле нынешнего года подписал указ, предусматривающий разработку и утверждение отраслевой комплексной программы до 2024 года, которая закладывает основы для развития атомной науки и технологий в горизонте ближайших десятилетий. Планируется, что эта программа будет выполняться по тем же правилам, что и национальные проекты.

Проект программы включает в себя исследования по таким ключевым направлениям, как двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки АЭС, включая атомные станции малой мощности. В целом, программа направлена на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли, обеспечение энергетической безопасности РФ, ускорение технологического развития России по широкому спектру направлений.

АТОМОХОДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕВМОРПУТИ

Росатом в 2019 году начал реализацию своих новых полномочий инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути. Но решение амбициозных задач в этой области немыслимо без создания более совершенных и мощных атомных ледоколов. На Балтийском заводе в Петербурге по контракту с Росатомом был построен самый мощный на данный момент головной российский универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220. Его ходовые испытания завершатся осенью этого года. На Балтзаводе сейчас строят два серийных атомохода проекта 22220 – "Сибирь" и "Урал". В мае этого года там же заложен четвертый ледокол "Якутия" из этой серии, а в 2021 году начнется строительство пятого такого корабля "Чукотка".

Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Но чтобы обеспечить круглогодичную навигацию в восточной части российской Арктики с ее более тяжелыми ледовыми условиями, в России в этом году на дальневосточной верфи "Звезда" начато строительство суперледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер". Всего планируется построить три атомохода проекта "Лидер".

Что касается "надводной" атомной энергетики, то в 2019 году на Чукотке дала первый ток единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов". В нынешнем году она начала работать в проектном режиме, то есть с выдачей потребителям еще и тепла.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Отдельное большое направление работы Росатома – ликвидация "ядерного наследия" прошлых лет, создававшего серьезные риски с точки зрения радиационной безопасности.

С "нулевых" годов Росатом совместно с академической наукой создал десятки уникальных технологий обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Было выполнено несколько сотен мероприятий в этой области. Так, в Челябинской области было полностью перекрыто озеро Карачай, в котором за долгие годы накопилось колоссальное количество радиоактивных отходов, и которое считалось, наверное, главным символом проблем, связанных с "ядерным наследием". Серьезным результатом стало и решение проблем Теченского каскада водоемов в той же Челябинской области. В Томской области был завершен вывод из эксплуатации первого отечественного двухцелевого промышленного уран-графитового реактора ЭИ-2.

В текущем году специалисты завершили выгрузку последней партии отработавшего ядерного топлива советских атомных ледоколов из хранилищ плавучей технической базы "Лепсе". Утилизация "Лепсе" стала важным проектом по обеспечению ядерной и радиационной безопасности на северо-западе России. А в Губе Андреева в Мурманской области совместными усилиями специалистов из России и ряда стран были созданы системы обращения с отработавшим ядерным топливом атомных подводных лодок.

А в прошлом году Росатом, с учетом его опыта и компетенций, официально получил полномочия для создания в России комплексной системы по обращению с промышленными отходами I и II классов. Переработка этих отходов будет идти в рамках национального проекта "Экология". Для этого в нескольких регионах России будут построены специализированные экотехнопарки.

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В течение 75 дней Росатом проведет более сотни юбилейных мероприятий по всей стране. Слоган празднования сформулирован так: "75 лет: опережая время". Юбилейная программа выстроена таким образом, чтобы рассказать об отечественном атомпроме и роли, которую мирный атом играет в жизни каждого человека. Тематически все мероприятия разделены на три крупных блока: "Прошлое", "Настоящее" и "Будущее".

Программа празднования стартует 20 августа, когда состоится сразу несколько торжественных мероприятий, посвященных истории отрасли и чествованию ветеранов.

В Москве в сквере у центрального здания Росатома будет открыт памятник легендарному министру среднего машиностроения Ефиму Славскому, которого сами атомщики называли не иначе как "Ефим Великий". Открытие памятника даст начало большой кампании, в рамках которой пройдут открытия монументов и мемориальных досок знаменитым советским атомщикам, торжественное вручение медалей "75 лет атомной отрасли России", ретро-концерты в атомных городах.

Также 20 августа на интернет-площакде atom75.ru в режиме онлайн пройдет концерт "Квартирник Росатома". В прямом эфире будут выступать "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano, прозвучат песни тех лет, когда зарождалась и развивалась атомная промышленность. В этот же день состоится церемония подведения итогов чемпионата профессионального мастерства AtomSkills.