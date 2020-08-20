МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Атомная промышленность России отмечает 75-летний юбилей.

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Исследования в области ядерной физики велись в СССР еще до Великой Отечественной войны (1941-1945). Советские ученые открыли спонтанное деление ядер урана, провели первые теоретические расчеты цепной ядерной реакции. Но работы были остановлены начавшейся войной. Их возобновили только осенью 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, когда советскому руководству стало известно, что США и Германия работают над созданием ядерного оружия. 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны принял секретное постановление "Об организации работ по урану". В нем Академии наук СССР предписывалось "возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и представить к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива". 12 апреля 1943 года была образована Лаборатория измерительных приборов №2 Академии наук СССР (ныне – Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт").

Однако все же работы в условиях военного времени и ориентации промышленности на нужды фронта развивались недостаточно интенсивно. Успешное испытание атомной бомбы в США (июль 1945 года) придало им значительное ускорение. Монополия США на ядерное сверхоружие нарушила баланс сил в мире, и создание своей атомной бомбы стало для Советского Союза необходимостью.

20 августа 1945 года председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал постановление о создании Специального комитета при ГКО – особого органа управления работами по урану, состоящего из высших государственных деятелей и ученых-физиков. Новый орган наделили полномочиями по привлечению любых ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР, к работам по атомному проекту. Главой Спецкомитета был назначен заместитель председателя ГКО и Совета народных комиссаров (СНК) СССР, нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Тем же постановлением предусматривалось создание "штаба" советской атомной промышленности – Первого главного управления при СНК СССР (с 1953 года – Министерство среднего машиностроения СССР, с 1989 года – Министерство атомной энергетики и промышленности). Первым руководителем ПГУ стал народный комиссар боеприпасов Борис Ванников, который фактически стал первым руководителем отрасли.

Эти первые документы легли в основу организации новой промышленности страны – атомной. Поэтому считается, что российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года.

Куратором советской ядерной программы был назначен нарком внутренних дел Лаврентий Берия, научным руководителем – академик Игорь Курчатов. В структуру ПГУ из различных ведомств перевели более десятка предприятий, научно-исследовательских институтов (НИИ) и конструкторских бюро (КБ).

В стране началось масштабное государственное строительство атомной промышленности. В рекордные сроки построили обширную научную и производственно-техническую инфраструктуру. 9 декабря 1946 года было организовано производство урана на базе бывшего патронного завода в городе Глазов (Удмуртия). В 1948 году на этом заводе уранового производства (ныне АО "Чепецкий механический завод") получили тетрафторид урана, из которого путем черновых и рафинировочных восстановительных плавок затем произвели урановые слитки. В 1949 году на нем также было запущено параллельное производство кальция, необходимого для восстановления урана.

Осуществленная под руководством Курчатова в 1946 году в реакторе Ф-1, построенном в Москве, самоподдерживающаяся цепная реакция деления урана позволила двумя годами позже запустить на комбинате № 817 (ныне ПО "Маяк" в Озерске Челябинской области) первый промышленный реактор "А" по производству плутония мощностью 100 мегаватт. В отличие от урана, плутоний в природе не встречается.

В апреле 1946 года было подписано постановление правительства СССР об организации в поселке Сарова Мордовской АССР КБ-11 (ныне Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, ВНИИЭФ), главной задачей которого стали разработка конструкции, создание и испытание первой советской атомной бомбы.

Второй оружейный ядерный центр СССР, дублирующий саровский институт, был создан в 1955 году в Снежинске в Челябинской области. Он получил название Челябинск-70 (ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина). Основной задачей института являлась "разработка авиационных атомных и водородных бомб различных конструкций и специальных зарядов для различных видов атомного и водородного вооружения", а также создание условий для роста научно-исследовательских и конструкторских кадров.

В 1947 году в 170 километрах от Семипалатинска создали Горную сейсмическую станцию (ГСС) – "Объект-905" для натурного испытания ядерных зарядов. В 1948 году ГСС преобразовали в учебный полигон N 2 Министерства обороны СССР, который позже стал называться Семипалатинским. 29 августа 1949 года на нем был успешно испытан первый советский ядерный заряд (РДС-1), что позволило Советскому Союзу достичь ядерного паритета с США. В 1953 году состоялись испытания первой отечественной термоядерной бомбы (РДС-6с), а в 1957 году была построена первая атомная подводная лодка (проект К-3).

Советский Союз первым в мире взял курс на мирный атом. 16 мая 1950 года вышло постановление советского правительства "О научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работах по использованию атомной энергии для мирных целей", с которого началось активное развитие гражданского сектора атомной промышленности. Первой большой победой на этом пути стал пуск 26 июня 1954 года первой в мире атомной электростанции мощностью пять мегаватт в подмосковном Обнинске.

В 1955 году был запущен в эксплуатацию первый в мире реактор на быстрых нейтронах БР-1 с нулевой мощностью, а через год – БР-2 с тепловой мощностью 100 киловатт. В 1959 году сдали в эксплуатацию первый в мире ледоход с ядерной энергетической установкой ("Ленин").

В 1964 году был запущен первый реактор ВВЭР-1 (водо-водяной энергетический реактор) мощностью 210 мегаватт (Нововоронежская АЭС). В 1973 году ввели в эксплуатацию первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 (город Шевченко, ныне – город Актау, Казахстан). В 1974 году состоялся запуск первого реактора РБМК (реактор большой мощности канальный) мощностью 1000 мегаватт (Ленинградская АЭС). Развернулось строительство АЭС за рубежом.

Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая в 1986 году, затормозила развитие отечественной ядерной энергетики.

В январе 1992 года министерство атомной энергии и промышленности СССР было преобразовано в министерство Российской Федерации по атомной энергии. Ему отошло около 80% предприятий бывшего Минсредмаша СССР, девять АЭС с 28 энергоблоками. Начался процесс восстановления, в результате которого отрасль сумела в значительной степени сохранить накопленный потенциал и человеческие ресурсы.

В 2004 году министерство было упразднено, а его функции переданы Федеральному агентству по атомной энергии. В 2007 году на его на базе создали государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", которая теперь управляет всеми ядерными активами страны.

В настоящее время атомная отрасль России представляет собой комплекс из около 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тысяч человек. В ее структуре – предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного машиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав Росатома входит единственный в мире атомный ледокольный флот.

В современных условиях атомная энергетика является одним из важнейших секторов экономики России. Выработка в стране электроэнергии на АЭС в 2019 году составила 208,784 миллиарда киловатт в час. Атомная энергетика активно развивается. В России строится шесть энергоблоков. Кроме того, за рубежом страна сооружает 36 энергоблоков.

Атомная отрасль выступает локомотивом для развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а значит – и ресурс развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии, строительной индустрии и так далее.