ВЛАДИВОСТОК, 20 авг /ПРАЙМ/. Пятно нефтепродуктов обнаружили на акватории Анадырского лимана на Чукотке, источник утечки устанавливается, сообщается в четверг в Instagram-аккаунте правительства региона.

"В районе 5-го причала на акватории Анадырского лимана обнаружены следы пятна нефтепродуктов. Длина — около 50 метров, а ширина — 1,5 метра. Источник утечки устанавливается, угрозы загрязнения источников водоснабжения нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Чукотснаб" установит на акватории лимана боновые заграждения, чтобы пятно не распространялось. После ликвидации утечки нефтепродукты будут собраны с помощью сорбента. Причал будет вскрыт для выяснения источника утечки, отмечают власти.

Как уточняет департамент природных ресурсов и экологии Чукотского АО, его сотрудники провели съёмку с квадрокоптера. К этому времени пятна уже не наблюдалось, были небольшие остаточные явления.

"Утечки нефтепродуктов не обнаружено… У причальной стенки 5-го причала было проведено водолазное обследование… обследованы городские ёмкости с ГСМ, следов утечки также не выявлено…. Необходимые материалы будут направлены в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора", — сообщает департамент.