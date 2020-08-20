МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Буровой корабль "Фатих" нашел в акватории Черного моря несколько газовых месторождений. Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk.

По предварительной оценке, новые месторождения "хорошего качества" могли быть обнаружены на участке "Дунай-1". Он находится во внутренних водах Турции около румынской и болгарской границ.

Как сообщает телеканал, другое газовое месторождение было найдено около города Кыркларели.

Пока официально власти Турции эти открытия не подтвердили.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о том, что для страны наступает "новая эра". Он анонсировал "очень хорошую для страны новость".