МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в первом полугодии 2020 года снизила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,232 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка компании составила 912,83 миллиарда рублей, снизившись на 25% в годовом выражении. Скорректированная EBITDA снизилась на 55% — до 181,98 миллиарда рублей.

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом полугодии 2020 года выросла на 2,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 48,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента.

"Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" за 6 месяцев 2020 года составила 48,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 2,4% к результату первого полугодия прошлого года", — говорится в сообщении.

Рост добычи обеспечен увеличением объемов добычи на месторождениях "Арктикгаза", на проектах по разработке нефтяных оторочек, а также вводом производственных мощностей по подготовке и утилизации газа на месторождениях "Газпромнефть-Востока", "Газпромнефть-Оренбурга" и оптимальным режимом работы компрессорного оборудования на Новопортовском месторождении, сообщает компания.