МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" нацелена на выплату "достойных" дивидендов по итогам первых трёх кварталов года, а не "символических" полугодовых, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель гендиректора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич.

"Мы будем стараться сделать так, чтобы дивиденды были достойными. И что касается первого полугодия, мы видим, что даже если сделаем корректировки… то все равно чистая прибыль за первое полугодие достаточно маленькая. И это у всех компаний, какие-то компании вообще не смогли получить прибыль по итогам первого полугодия, так что ситуация общая", — сообщил топ-менеджер.

"Поэтому рассматривая выплату небольших дивидендов, можно сказать, символических за первое полугодие, мы думаем, что более правильно это сделать все-таки по итогам девяти месяцев", — добавил он.

Янкевич также отметил, что при этом "Газпром нефть" намерена сделать определенные корректировки при расчете прибыли для выплаты дивидендов. "В основном это касается таких неденежных статей, как обесценение активов, которое связано с временным снижением цен на нефть и несет долгосрочный характер. Что касается курсовых разниц, то… они работают в обе стороны… обычно на курсовые разницы корректировок не делаем", — пояснил он.