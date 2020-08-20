МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Акционеры "Т Плюс" на внеочередном собрании 1 октября рассмотрят увеличение уставного капитала путем допэмиссии акций, следует из материалов компании.

"Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров общества (дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования) – 01 октября 2020 года…. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:… Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций", — говорится в материалах.

При этом совет директоров "Т Плюс" 27 августа обсудит вынесение на внеочередное собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала компании путем допэмиссии и определит цену выкупа акций.

В настоящее время уставный капитал общества составляет 44 462 846 593 рубля. Обществом размещены 44 462 846 593 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Группа "Т Плюс" — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Компания занимается генерацией, энерготрейдингом, ритейлом, энергосервисом. ПАО "Т Плюс" является публичной компанией, 39,59% капитала которой косвенно контролирует Виктор Вексельберг. Остальные доли — у миноритарных акционеров.