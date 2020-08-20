МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Турция обнаружила месторождение природного газа, которые способны покрыть её потребности на 20 лет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"В скважине "Tuna 1" обнаружен природный газ. Предполагаемые запасы составляют 26 триллионов кубических фунтов, или 800 миллиардов кубических метров, они удовлетворят потребности Турции примерно на 20 лет", — сказал источник агентству.

В сообщении уточняется, что турецкое буровое судно Fatih с конца июля работает в разведочной зоне "Tuna 1", которое располагается примерно в 100 морских милях на север от турецкого побережья Черного моря.

Источники также уточнили, что запуск добычи может занять от семи до десяти лет и потребует от 2 до 3 миллиардов долларов.