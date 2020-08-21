МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Угрозы со стороны сенаторов США по отношению к проекту "Северный поток 2" являются "верхом наглости". Такое заявление сделал бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт в беседе с Sueddeutsche Zeitung.

Напомним, что в начале августа сенатор США Тед Круз вместе с коллегами пригрозили ввести санкции в отношении немецкого порта Sassnitz GmbH (город Засниц, остров Рюген). Основанием для таких мер, как отмечается в письме законодателей, является то, что в случае продолжения строительных работ по прокладке трубопровода немецкому порту может грозить "финансовое разрушение".

Крахт в интервью заявил, что "первой наглостью" являются американские санкции против компаний, чьи суда занимались укладкой труб газопровода.

"Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с „Северным потоком", а также отдельных сотрудников этих компаний", — отметил бургомистр.

Он добавил, что Германия должна доказать всему миру: ее нельзя запугать.

В то же время Крахт выразил надежду, что брудопровод будет в скором времени достроен. Он отметил, что угрозы со стороны США в адрес Мукрана "вносят большую неразбериху в европейский бизнес".

Напомним, что США выступают против реализации российского газопровода "Северный поток 2".