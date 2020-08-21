АНКАРА, 21 авг — ПРАЙМ. Турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"Наше судно Fatih обнаружило самый большой запас в Черном море, его примерный объем 320 миллиардов кубических метров", — сказал Эрдоган в телеобращении к нации.

Он отметил, что стабильность экономики Турции зависит от энергетической безопасности.

"Сегодня для нас исторический день. Теперь мы можем использовать собственные ресурсы ради энергетической безопасности. Мы эту операцию осуществили собственными силами и перейдем теперь к созданию необходимой инфраструктуры для добычи газа. Надеюсь, к 2023 году мы начнем пользоваться собственным газом", — сказал Эрдоган.

По его словам, обнаруженные запасы газа могут быть только частью общего объема месторождения.

"То же самое мы ожидаем и в Средиземном море. Мы придадим еще большее ускорение исследованиям по поиску энергоресурсов. Наша цель – решить все энергетические проблемы в стране", ­­- добавил турецкий лидер.

Обнаружение месторождения газа в Черном море избавит Турцию от энергетической зависимости от третьих стран, заявил глава минфина страны Берат Албайрак.

"Мы свидетели события, которое изменит историю нашей страны, мы счастливы и горды этим. Мы сегодня сделали шаг, который избавит нас от энергетической зависимости от третьих стран. Надеюсь, мы избавимся от дефицита платежного баланса, потому что сейчас самые большие средства расходуются на закупку энергоносителей", — заявил Албайрак в своем телеобращении.