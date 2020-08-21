МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. PFR Partners Fund I Limited снизил долю владения в "Энел России" до 7,4% с 19,03%, следует из материалов энергокомпании.

Ранее в августе в материалах компании сообщалось, что прямым владельцем 5,8156% её акций стала MRIF Cyprus Investments 3 Limited. После этого структура Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — ООО "РФПИ Управление инвестициями-8" — стала также прямым владельцем 5,54% акций. Тогда представитель РФПИ пояснял РИА Новости, что это изменение в реестре вызвано запланированным изменением структуры владения внутри консорциума инвесторов — каждый партнер теперь владеет своими акциями напрямую.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,6 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысячи Гкал/ч по выработке тепла. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании составляет 56,43%, ООО "РФПИ Управление инвестициями-8" — 5,54%, MRIF Cyprus Investments 3 Limited — 5,82%, PFR Partners Fund I Limited — 7,4%, доля прочих миноритарных акционеров – 24,81%.