МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Отказаться от газа и перевести всю страну на электричество в данный момент очень сложно, необходимо проводить работы по предупреждению взрывов бытового газа, в том числе соблюдать технику безопасности самим жильцам, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Ранее сообщалось, что в Ярославле на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. Один человек погиб и четверо пострадали.

"Даже если отбросить экономику, чтобы перевести подобные здания на электричество, необходимо поменять полностью всю систему электропроводки, потому что электричество — это абсолютно другие напряжения и все, что из этого вытекает. Это даже технически на сегодняшний день просто гиперсложно… Необходимо усиливать работы по предупреждению", — сказал депутат.

Он отметил, что если отдельные дома сегодня возможно переводить с газа на электричество, это следует постепенно делать, но переводить в год даже 5-10% от всех домов, которые сейчас обеспечиваются газом, на электричество невозможно. При этом большую роль в решении этой проблемы может сыграть соблюдение жильцами простых правил техники безопасности.

"Если у вас есть (газовая) плита, то вам необходимо хотя бы раз в неделю проветривать в целом помещение. Если у вас есть подвесные потолки, значит, вам необходимо там тоже проветривать — здесь, правда, не знаю, как это делать. Взрывается газ, когда он собирается в замкнутом пространстве. Подвесные потолки — это для него самое удобное. Один раз в год мы обязаны осматривать газовые плиты, другое дело, что люди не пускают в квартиры тех, кто их должен осматривать", — сказал Пахомов.

Он подчеркнул, что если проверяющий не пришел, следует обратиться в газовую компанию, так как у плиты могут быть скрытые дефекты.

Парламентарий отметил, что сейчас Госдума рассматривает законопроект, который разграничит ответственность между жителями, управляющей компанией и компанией, проверяющей газ, и, возможно, когда этот проект будет принят, люди станут ответственнее относиться к этому вопросу.