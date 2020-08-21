АНКАРА, 21 авг /ПРАЙМ/. Примерная стоимость запасов газа, обнаруженных Турцией в Черном море, составляет 65 миллиардов долларов, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Дёнмез.

Как заявил ранее президент Турции Тайип Эрдоган, турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров.

"Примерная стоимость газа составляет 65 миллиардов долларов. Мы будем проводить сейсмические исследования и бурение самостоятельно… Этим будет заниматься TPAO (государственная нефтяная компании Турции)", — сказал Дёнмез в эфире телеканала TRT.

Он добавил, что турецкие власти могут объявить международный тендер на строительство трубопровода для доставки газа на берег.