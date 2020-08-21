МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что предприятие "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омске (Омский нефтезавод) мешает инспекторам проводить выездную проверку, организованную после жалоб местных жителей на качество воздуха.

Совместная выездная проверка Росприроднадзора и прокуратуры на предприятии началась после многочисленных жалоб в августе от жителей Омска на качество воздуха.

"Нашим инспекторам компания не обрадовалась. Были попытки воспрепятствовать проверке: специалистов ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений — ред.) сначала на объект не пускали, сейчас работать сотрудникам ведомства мешают — налицо состав административного нарушения", — написала глава природоохранного ведомства в своем аккаунте в Instagram.

Радионова отметила, что сведения о противодействии направлены в суд, сами результаты проверки будут известны через две недели.

Комментарием предприятия РИА Новости пока не располагает.

В середине августа в областной прокуратуре отмечали, что Росприроднадзор и природоохранная прокуратура организовали проверки нефтезавода в Омске и завода "Омский каучук" после того, как в городе зафиксировали выбросы сероводорода. Ранее СМИ сообщали, что в Омске в ночь на 6 августа были зафиксированы выбросы сероводорода, в некоторых частях города предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе этого вещества была превышена в три раза.