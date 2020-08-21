ВАШИНГТОН, 21 авг /ПРАЙМ/. Федеральная комиссия США по международной торговле в пятницу приняла решение продолжить антидемпинговое расследование в отношении поставок ряда видов труб из России, Украины, Чехии и Южной Кореи, признав, что они наносят ущерб американской индустрии, говорится на сайте комиссии.

"Комиссия по иностранной торговле Соединенных Штатов сегодня постановила, что есть обоснованные признаки того, что индустрия США материально страдает из-за импорта бесшовных стандартных, линейных труб и труб высокого давления из Чехии, Кореи, России и Украины, которые предположительно продаются в Соединенных Штатах по менее чем справедливой цене и субсидируются властями Кореи и России", — сказано в сообщении.

В этой связи комиссия продолжит свое расследование, предварительные выводы которого должны быть представлены до 1 октября этого года, а предложения по антидемпинговым мерам – до 15 декабря этого года.