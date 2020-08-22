МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на "взрывное устройство для создания ударной волны", которое может быть применено для экспериментов по отработке прочности конструкций в машиностроении и нефтегазовой отрасли, говорится в описании к изобретению, опубликованному Роспатентом.

"Изобретение относится к области экспериментальной отработки прочности конструкций при действии импульсных нагрузок и может быть использовано, в частности, для подтверждения прочности конструкций различных отраслей машиностроения, а также изделий нефтегазовой промышленности, к которым предъявляются требования по прочности в условиях взрывного воздействия", — говорится в описании к патенту.

В нем отмечается, что изобретение предназначено для увеличения достоверности и точности результатов экспериментов.

В описании к патенту также приводится внешний вид устройства — кассета в виде параллелепипеда, состоящая из крышек, торцевой и боковых планок. Заряды взрывчатых веществ устанавливаются на торцевую планку.

В пресс-службе "Роскосмоса" не смогли оперативно прокомментировать РИА Новости необходимость разработки взрывного устройства.