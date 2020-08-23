ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 23 авг — ПРАЙМ. Проект строительства с участием РФ Белорусской АЭС идет штатно, несмотря на ситуацию в Белоруссии, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в кулуарах международного форума "Армия-2020".

"На блоках все штатно — на первом и на втором, мы в регламентах. Очень надеемся и все сделаем со своей стороны, чтобы те политические события, которые сейчас происходят в Белоруссии, ни в коей мере не повлияли ни на календарные события, ни на главные вехи в реализации проекта и первого, и второго блока", — сказал Лихачев.

Ранее в августе в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС было загружено ядерное топливо. Затем, после ряда технологических операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, последует физический пуск энергоблока — начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией.

После этого мощность реакторной установки будет постепенно повышаться. Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. По планам, это должно произойти осенью. Далее предстоит опытно-промышленная эксплуатация энергоблока с постепенным достижением его проектной мощности. Как ранее сообщало министерство энергетики Белоруссии, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №1 БелАЭС запланирован на начало 2021 года.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце Гродненской области. Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как информировало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.