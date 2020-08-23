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ТЕГЕРАН, 23 авг /ПРАЙМ/. Пожар на ядерном объекте в Натанзе оказался саботажем, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Проведенная проверка подтвердила, что это был саботаж", — цитирует телеканал Al-Alam представителя организации.

Организация атомной энергии Ирана в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. В воскресенье официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран на объекте в Натанзе планировал производство современных центрифуг.

В СМИ появлялась информация, что взрыв на ядерном объекте мог быть диверсией Израиля. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию, сказав лишь, что пресса пытается создать "сильный образ израильского режима", и пообещав озвучить причины позже.