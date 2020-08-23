МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Запасы обогащенного урана в Иране превысили три тонны, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в интервью телеканалу Al-Alam.

По словам Камальванди, запасы обогащенного урана в стране сильно превысили три тонны. Он отметил, что Иран будет помимо разрешенной для хранения доли в 130 тонн экспортировать излишки тяжелой воды в страны-экспортеры этого материала.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что объем обогащенного урана в Иране превышает установленный ядерной сделкой 2015 года лимит почти в восемь раз.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.