Пожар на ядерном объекте в Иране был саботажем - ОАЭИ
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ТЕГЕРАН, 23 авг /ПРАЙМ/. Пожар на ядерном объекте в Натанзе оказался саботажем, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
"Проведенная проверка подтвердила, что это был саботаж", — цитирует телеканал Al-Alam представителя организации.
Он добавил, что детали произошедшего на ядерном объекте будут объявлены в подходящее для этого время.
Организация атомной энергии Ирана в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. Представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявлял, что Иран на объекте, где произошел пожар, планировал производство современных центрифуг.
В СМИ появлялась информация, что это был взрыв, который мог быть диверсией Израиля. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию, сказав лишь, что пресса пытается создать "сильный образ израильского режима", и пообещав озвучить причины позже.
https://1prime.ru/energy/20200823/831943071.html