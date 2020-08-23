С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг /ПРАЙМ/. Порядка семи тонн нефти вытекло при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы на предприятии "Лукойла" в Республике Коми, площадь загрязнения составила 0,48 гектара, сообщает Росприроднадзор.

"На предприятии "Лукойла" в Усинском районе Республики Коми разлилось семь тонн нефти, площадь загрязнения составила 0,48 гектара. Инцидент произошел при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы", — сообщает ведомство в своем аккаунте в Instagram.

Отмечается, что специалисты собирают загрязненный нефтепродуктами грунт. К настоящему времени земельный участок уже очищен на треть, угрозы загрязнения водных объектов нет.

В настоящее время сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора Коми и НАО вместе с Печорской природоохранной межрайонной прокуратурой проводят проверку по факту инцидента. "Если загрязнение земель лесного фонда Коми подтвердится, будет рассчитан ущерб природе, а в отношении виновника возбуждено административное дело", — говорится в сообщении.