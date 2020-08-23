КАИР, 23 авг /ПРАЙМ/. Ирак сможет увеличить добычу нефти до 7 миллионов баррелей в день к 2025 году, заявил в воскресенье министр нефти страны Ихсан Абд аль-Джаббар.

"Сейчас мы способны добывать 5 миллионов баррелей в сутки. Мы можем достичь уровня добычи в 7 миллионов баррелей в сутки к 2025 году", — цитирует министра агентство INA.

Министр оценил визит правительственной делегации Ирака в США как "очень хороший" с точки зрения обсуждения экономического сотрудничества.

По его словам, иракским властям необходимо сейчас задуматься о других источниках энергии помимо нефти, так как к 2030 году спрос на нее уменьшится.

По словам министра, лицензионные контракты "помогли Ираку сохранить второе место в ОПЕК", при этом у этих контрактов есть и плюсы, и минусы. Министр убежден, что контракт, недавно заключенный с американской компанией Chevron, выведет Ирак в лидеры по производству топлива.

Абд аль-Джаббар также сообщил, что к 2025 году Ирак откажется от импорта газа.

США и Ирак ранее подписали энергетические контракты на 8 миллиардов долларов.

В частности, Chevron и министерство нефти Ирака определили рамки эксклюзивной разведки, разработки и производства нефти в провинции Ди-Кар. Также американская Honeywell и министерство нефти Ирака договорились о разработке газа на месторождении эр-Ратави.