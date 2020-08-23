МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Около 10 партий сжиженного природного газа из США с погрузкой в октябре были отменены покупателями, что является минимумом с мая, сообщает агентство S&P Global Platts со ссылкой на неназванные источники на рынке.

"Большинство отказов (около 7) приходится на два американских терминала, оператором которых является Cheniere Energy, крупнейший американский экспортер СПГ", — пишет агентство, ссылаясь на слова своих источников.

Период пониженного спроса из-за кризиса COVID-19, усугубивший ситуацию с низкими ценами на рынках газа из-за переизбытка предложения, ранее сильно ударил по американскому СПГ, снизив его экспорт более чем вдвое, сообщало в июне Минэнерго США. По оценке Platts, с апреля число партий с СПГ из США, от которых отказались покупатели, составило 167, а пик был достигнут в августе — 45 отмененных поставок.

Однако оживление спроса и возвращение цен на газ в мире к многомесячным максимумам несколько улучшили ситуацию с доходностью поставок американского СПГ. Преимущественно это касается рынка Азии, где индекс Platts JKM для поставок в сентябре на текущей неделе достигал 3,9-4 доллара за MMBtu (один миллион британских тепловых единиц), а для поставок в октябре — более 4,1 доллара за MMBtu, максимум семи месяцев.

Для сравнения в Европе цены на спотовые поставки на наиболее ликвидном хабе, голландском TTF, 20 августа достигали 2,9 доллара за MMBtu, а затем вновь опустились и 24 августа находятся на уровне 2,4 доллара.

В то же время цены на споте в Азии в пятницу вновь просели ниже 4 долларов за MMBtu после объявления властей Австралии о том, что Chevron остановит производственные линии проекта Gorgon LNG на техобслуживание поочередно: первую в октябре, а третью в январе 2021 года. Ранее дедлайн для них был до 21 августа. Вторая линия проекта уже остановлена и возобновит работу в начале сентября.