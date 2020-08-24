МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Сирия осталась без электричества из-за взрыва на Арабском газопроводе, сообщают местные СМИ.

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — цитирует сирийское гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.

В свою очередь министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем сообщил, что ЧП на газопроводе, который снабжает южную часть страны, "могло быть террористическим актом".

Из строя вышли три станции. как рассказал Али Ганем, сейчас идут ремонтные работы и электроснабжение постепенно восстанавливается.

"Подачу электроэнергии восстановили в центре Дамаска, в остальных районах восстановим постепенно", — пояснил ситуацию министр нефти телеканалу Ikhbariya.

Он прогнозирует, что в течение ближайших часов ситуация "вернется к норме".