МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "Единая Россия" предлагает возложить все затраты на подключение россиян к газу на компанию "Газпром", заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Что касается бесплатного подключения граждан к ГРС (газораспределительным станциям — ред.) — мы знаем, это сложившаяся мировая практика… Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению граждан возложить на компанию "Газпром", — сказал Турчак на заседании по вопросам газификации регионов.

Он уточнил, что компенсировать затраты "Газпрому" партия предлагает через предоставление мер государственной поддержки.