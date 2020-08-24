"Единая Россия" предлагает возложить затраты на подключение россиян к газу на "Газпром"
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "Единая Россия" предлагает возложить все затраты на подключение россиян к газу на компанию "Газпром", заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Что касается бесплатного подключения граждан к ГРС (газораспределительным станциям — ред.) — мы знаем, это сложившаяся мировая практика… Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению граждан возложить на компанию "Газпром", — сказал Турчак на заседании по вопросам газификации регионов.
Он уточнил, что компенсировать затраты "Газпрому" партия предлагает через предоставление мер государственной поддержки.
https://1prime.ru/energy/20200824/831944512.html