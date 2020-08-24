МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "Газпром" считает правильной идею дополнить список нацпроектов отдельным проектом по газификации регионов России, сообщил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

"Считаю хорошим, и правильным предложение дополнить портфель национальных проектов проектом по газификации Российской Федерации, а проекту газификации регионов Российской Федерации придать статус партийного проекта с ежемесячным, ежегодным партийным контролем", — сказал Густов, выступая на онлайн-совещании на тему газификации регионов.

Ранее, в июне, депутат Госдумы Олег Быков направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину предложение разработать и утвердить единую федеральную программу по газификации субъектов РФ, а также создать самостоятельный национальный проект в области газоснабжения.

По действующему законодательству развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется на основании межрегиональных и региональных программ. В 2018 году правительством РФ также был утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.