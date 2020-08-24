АДРА (Сирия), 24 авг — ПРАЙМ. Большой объем газа сгорел при взрыве на газопроводе в пригороде сирийской столицы Дамаска в промзоне Адра, сообщил журналистам министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим.

"Объем (проходящего по данной трубе) газа — около 7 миллионов кубометров в день. Это мощность газопровода. Я полагаю, достаточно большой объем сгорел — все, что прокачивалось на тот момент, пока трубу не перекрыли", — сказал Ганим.

Ранее агентство SANA сообщило со ссылкой на заявление Ганима, что вся территория страны была обесточена из-за взрыва на газопроводе на юге республики. Как позже сообщил телеканал Al Ekhbariya, Ганим заявил, что в результате инцидента из строя вышли три электростанции. Позднее министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухер Харбутли сообщил, что специалистам удалось перезапустить некоторые из вышедших из строя электростанций, снабдить электроэнергией жизненно важные объекты и начать постепенное восстановление подачи электричества в некоторые провинции.

Как сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, центр будет контролировать ход восстановительных работ на объекте.